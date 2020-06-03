Триполи, , 20:28 — REGNUM Сирийские боевики, которых Турция перебросила в Ливию для военной помощи Правительству национального согласия (ПНС), рассказали, в какой непростой ситуации оказались. Как пишет MOS. news, турецкое правительство их обмануло, наняв и оставив в чужой стране без средств к существованию.

По данным издания, официальный представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари представил доказательства вмешательства турецкого правительства во внутренние дела Ливии. Он сообщил, что в его распоряжении оказалась аудиозапись, на которой сирийский наемник рассказывает о том, как был завербован Турцией. Сирийца перебросили в Ливию полгода назад. До поездки в ливийское государство он заключил контракт на три месяца, в котором были прописаны условия его пребывания в Ливии и сумма выплат. Мужчина признался, что в итоге не получил ни копейки. Вернуться на родину они не могут, поэтому вынуждены находиться в рядах армии ПНС абсолютно бесплатно.

Профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов не уверен, что сирийские наемники добьются справедливости. Эксперт отметил, что они могут организоваться и потребовать, чтобы им вернули обещанное, но сомневается, что пойдут на такой шаг. Возможно, предположил эксперт, наемники попытаются бежать.

«Но бегство сложно предположить, потому что выбраться из Ливии непросто. Это и денег стоит, и нужно искать коридоры и пути. Их туда привезли самолетами, выбраться из страны самостоятельно не так уж просто. Это сложный момент. Везде и полиция, и военные», — резюмировал Вавилов.