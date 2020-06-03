Флоренция, Италия, , 20:00 — REGNUM Италии следует перейти на прямые выборы формального (президента) или реального (премьер-министра) главы государства, такой призыв содержится в новой книги экс-премьера Италии Маттео Ренци, которая была представлена в среду, 3 июня, передает Adnkronos.

По действующему законодательству президент страны избирается сроком на семь лет на совместном заседании обеих палат парламента Италии.

Премьер-министр Италии выбирается сроком на пять лет депутатами парламента, его кандидатура также должна быть утверждена президентом страны.