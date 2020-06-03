Бишкек, , 19:58 — REGNUM «Если там было бы хоть одно слово о передаче в собственность, я первым бы начал кричать», — заявил председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Киргизии Исхак Пирматов, комментируя появившуюся в СМИ ложную информацию о том, что киргизстанские власти якобы хотят передать России земельный участок, на котором расположена российская авиабаза «Кант», передает «24.kg».

По словам парламентария, документы по соглашению о военном объекте находятся в открытом доступе, а потому граждане могут ознакомиться с ним и убедиться в том, что речь в этом документе ведется только о передаче права собственности на бетонные плиты, которые установит российская сторона во время модернизации взлетно-посадочной полосы.

Он также отметил, что эти бетонные плиты после окончания действия соглашения с Россией тоже будут переданы в собственность Киргизии.

«Про землю и земельный участок ни слова нет в соглашении, и не может быть. Мы не настолько безграмотны», — подчеркнул народный избранник.

Читайте также: Россия не намерена забирать территорию авиабазы «Кант» в Киргизии