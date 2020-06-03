Бишкек, , 19:57 — REGNUM Депутат Каныбек Иманалиев на заседании комитета по международным делам парламента Киргизии предложил коллегам отказаться от рассмотрения любых вопросов, касающихся Евразийского экономического союза, до тех пор, пока не решатся проблемы на границе с Казахстаном, передают киргизстанские СМИ.

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Парламентарий отметил, что казахские таможенники уже третий день не пропускают через киргизско-казахстанскую границу большегрузные машины, из-за чего там скопилось уже более 100 автофур, а потому правительство Киргизии должно направить ноту протеста в секретариат ЕАЭС.

По итогам голосования, депутаты единогласно поддержали предложение Иманалиева.

Отметим, что в ходе сегодняшнего заседания парламентский комитет должен был рассмотреть вопрос о ратификации четырех документов, связанных с деятельностью Евразийского экономического союза.

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