Рим, , 19:56 — REGNUM

Правительство Италии в ситуации с эпидемией помогает нелегальным мигрантам куда быстрее, чем гражданам страны, написала на своей странице в Twitter в среду, 8 июня, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Незаконно находящиеся на территории страны мигранты уже могут начинать свою «легализацию», в то время как многие рабочие все еще ждут обещанных субсидий и компенсаций, отметила она.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством страны декрет предполагает «легализацию» мигрантов. Власти объясняют это необходимостью поддержать агропромышленный комплекс (значительная часть мигрантов занята сбором урожая — прим. ИА REGNUM) и защитить права мигрантов.