Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Соединенные Штаты уже более недели являются свидетелями демонстраций, когда протестующие маршируют против жестокости полиции и расовой несправедливости. В среду утром Дональд Трамп в своем Твиттере заявил о том, как много он сделал для афроамериканских граждан.

Трамп сравнил себя с предполагаемым кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

«За три с половиной года я сделал для нашего черного населения гораздо больше, чем Джо Байден за 43 года, — написал он. — Я сделал для чернокожих американцев больше, чем любой другой президент в истории США, за исключением, возможно, другого президента-республиканца, покойного великого Авраама Линкольна… и это даже не близко».

По его мнению, демократы знают это, СМИ, которые распространяют про него фальшивые новости, тоже знают, но отказываются писать или говорить об этом, потому что они изначально коррумпированы.