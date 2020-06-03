Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в причастности к организации происходящих в США протестов ложны, заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов 3 июня на телеканале «Россия-1».

Российский дипломат отметил, что очередной поиск «российского следа» — это снова ложный пусть Вашингтона. Никакого отношения к беспорядкам в США Россия не имеет.

Антонов «Всё, что происходит сейчас в США, — это результат той политики, которая проводилась в США в области взаимоотношений между нациями, расами».

Посол напомнил, что одним из отрицательных факторов, придавших бунту такой масштаб, оказалась массовая безработица в США из-за пандемии, — вот проблема и вырвалась наружу, на улицы США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая о возможной причастности России к протестам заявила Сьюзан Райс, экс-советник 44-го президента США Барака Обамы по нацбезопасности. Якобы Россия хочет раскола США.

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