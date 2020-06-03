Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Как бы конструктивно ни складывалось обсуждение конкретных вопросом между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отношения стран не теплеют.

Об этом российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил 3 июня на телеканале «Россия 1». Российский дипломат отметил, что на минувших переговорах двух лидеров проблемные вопросы обсуждались «прагматично», «конструктивно».

Эти переговоры определили тот круг задач, которые нужно решать дипломатическим ведомствам, в том числе посольствам — с обеих сторон. Речь, например, шла о G7, о военных договорах.

Однако этот конструктив в американском дипломатическом сообществе теряет свою силу, потому что до коллег из Белого дома, из Госдепа «эти позитивные сигналы не доходят». Если Трамп настроен «поладить с Россией», то этот настрой ни в Госдепе, ни в Белом доме, похоже, не разделяют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп предложил Путину приехать на саммит G7 в США. Телефонные переговоры по этому вопросу лидеры провели накануне, 2 июня.

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