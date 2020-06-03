Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Проблемы с протестами не решаются там, где руководящие посты занимают члены Демпартии, заявил 3 июня американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox.

Трамп «Во всех точках, где есть проблемы, у руля не республиканцы, а либералы из числа демократов».

Комментируя ситуацию с протестами, американский лидер отметил, что правоохранительная система США нуждается в коррекции. Нужно, чтобы полицейские управления лучше выполняли свою работу.

Что касается именно Нью-Йорка, то проблему протестов давно надо было решать с помощью нацгвардейцев, отметил президент США.

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Напомним, нью-йоркский градоначальник Билл де Блазио отказался привлекать нацгвардейцев к подавлению протестов.

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