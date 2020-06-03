Москва, , 19:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Югры Натальи Комаровой возглавить регион в третий раз. Об этом он заявил во время рабочей встречи.

Комарова отметила, что готова и дальше возглавлять Югру, если президент даст своё согласие. Владимир Путин отметил, что регион под её руководством развивается очень успешно. Показатели впечатляют. Численность постоянного населения растёт, а уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

«Всё это в целом даёт вам основание претендовать на избрание в следующий раз. Могу пожелать только вам успехов», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наталья Комарова возглавляет Югру с 2010 года. С 2015 года глава региона избирается окружной думой.

Политолог Алена Август рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что не удивлена решением президента РФ.

«Наталья Комарова — очень опытный, думающий руководитель, что доказывает уже на протяжении довольно длительного срока. Она смогла удивительным образом совместить эту позицию с очень человечным отношением к людям, — отметила эксперт, — Я знаю, как она ездит по своему региону, по самым небольшим поселкам, по лесным дорогам, потому что ей очень важно не просто знать по документам, а чувствовать, как живут люди, разговаривать с ними. И, как с первого года она приняла эту практику, так ее и придерживается, старается «держать руку на пульсе», общаться с людьми и именно от них получать информацию о том, что происходит в регионе».

«Вторая сторона — технократические качества руководителя ХМАО, что считается более присущим молодым, только назначенным врио и избранным губернаторам. На самом деле Наталья Комарова смогла в таком сложном регионе, где все мэры «с характерами», где до ее прихода, при Александре Филипенко, все было выстроена на каких-то личных взаимоотношениях, смогла ввести такие четкие организационные практики, где результат любой работы оценивается по совершенно ясным и четким критериям, которые либо есть, либо нет. Есть — значит, человек открыт к команде и принят в нее, если нет — она дает некоторое время на исправление ошибок, а если такового не случилось — она просто его меняет. И Наталье Комаровой удалось сформировать хорошую команду, и получить хороший рейтинг как у населения ХМАО, так и установить рабочие отношения со всеми руководителями рабочих отношений со всеми руководителями предприятий, элитами, политическими течениями. И, как хорошая хозяйка, держит все в руках, и знает, где у нее что происходит», — продолжила политолог.

«Наталья Комарова — выигрышный вариант для ХМАО, и в ситуации, когда в стороне все не очень хорошо, менять ее было бы странно. Ведь кадровая политика Кремля — это не стремление всех поменять. В первую очередь это задача определить, кто эффективен, кто не эффективен. Тем более сейчас для этого важен еще и такой критерий, как умение справиться с пандемией. И не просто выявить очаги — к этому все оказались не готовы. Ведь сейчас в регионах происходит то, что Москва уже пережила — регионы считали, что болеть будет только Москва. И сейчас люди в регионах познают, что это такое, когда люди на себе познают, что это такое, когда ты вроде бы и предпринял все меры безопасности, но вирус — есть вирус, полностью защититься от него невозможно. И губернаторы у нас сейчас либо покажут чудеса самостоятельности, вовремя погасить очаги эпидемии и обеспечить профилактику, чтобы не распространялась эта загадочная болезнь, или им могут сказать «до свидания». Но только тем, кто не справится, конечно. Потому что сейчас в России не такой уж плохой губернаторский корпус, и, в принципе, многим, даже тем, кому еще не дано одобрение на участие в выборах, это одобрение предстоит», — завершила свой комментарий Алена Август.