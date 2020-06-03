Париж, , 18:59 — REGNUM В Париже ознакомились с основами государственной политики России в области ядерного сдерживания, которые утвердил президент Владимир Путин. Об этом сообщили 3 июня в МИД Франции.

«Мы ознакомились с указом президента России по ядерному сдерживанию, намерены со всем вниманием рассмотреть этот документ», — отметили во французском ведомстве.

Напомним, согласно утверждённому 2 июня Владимиром Путиным документу, государственная политика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на обеспечение ядерного сдерживания, защиту суверенитета и территориальной целостности страны, а также недопущение эскалации военных действий. При этом указывается, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия исключительно в качестве «крайней и вынужденной меры».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия определила список угроз, на которые ответит «ядерным сдерживанием»