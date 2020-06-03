Москва, , 19:04 — REGNUM США не в состоянии остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 июня при помощи телемоста заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США Анатолий Антонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время общения с дипломатом ведущий ток-шоу Евгений Попов поинтересовался, смогут ли США остановить строительство объекта.

«Если жёстко, кратко: нет», — сказал Антонов.

Читайте развитие сюжета: В США сенаторы подготовили новый пакет санкций против «Северного потока 2»