Москва, , 19:03 — REGNUM США использует двойные стандарты, критикуя другие страны за действия полиции на акциях протеста и позволяя себе подобное. Об этом 3 июня при помощи телемоста заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США Анатолий Антонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам дипломата, сегодня нельзя сказать, что США — это витрина соблюдения прав человека.

«То, что происходит в США — очередное свидетельство нарушений прав человека и двойных стандартов. Мы беспокоимся о ситуации в этом государстве. Мы хотим, чтобы как можно скорее был бы восстановлен порядок, конституционные права людей», — заявил Антонов.

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