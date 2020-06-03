Москва, , 18:49 — REGNUM Россия не имеет никакого отношения к массовым беспорядкам США. Об этом 3 июня при помощи телемоста заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США Анатолий Антонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Всё, что происходит в США, — это результат той политики, которая проводилась в США в области взаимоотношений между нациями, расами. Сегодня, по сути дела, что происходит в США? Это взрыв тех противоречий, которые копились долгое время», — сказал Антонов.

По его словам, в данном случае к межрасовым проблемам добавились ещё эпидемия коронавируса и тяжёлая экономическая ситуация в стране.

«40 миллионов безработных. Весь негатив сегодня выплеснулся на американские улицы», — отметил российский посол.

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