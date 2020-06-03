Москва, , 18:45 — REGNUM Обсуждение вопроса Украины на площадке Совета Россия — НАТО лишено смысла, сообщили 3 июня в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя сделанное накануне, 2 июня, заявление официального представителя НАТО Оана Лунгеску о том, что западный военный блок «остаётся открыт к диалогу» с Москвой, касающемуся «снижения рисков и военной транспарентности», российское ведомство отметило следующее.

Созыв новой встречи Совета Россия — НАТО обсуждался сторонами, но решить этот вопрос не удалось.

«Нам вновь предложили обсуждать Украину, что на этой площадке лишено всякого смысла», — отметили в МИД РФ.

И, хотя есть ряд вопросов, которые Совет мог бы обсудить, НАТО на деле отказывается «от практического сотрудничества и контактов между военными». Альянс не готов, считает Москва, «восстановить такой диалог».

А просто встреча ради встречи Москву не устраивает. Если НАТО хочет вернуться к проведению заседания Совета, то Россия согласна участвовать, если переговоры станут шагом к решению имеющихся проблем, отметили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лунгеску 2 июня заявил, что Россия не проявила интереса к предложению альянса провести очередную встречу Совета Россия — НАТО.

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