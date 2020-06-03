Киев, , 18:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что в рамках борьбы с контрабандой в стране может возникнуть дефицит ряда элитных продуктов питания, в частности кофе, хамона и лосося.

Об этом он заявил в ходе совещания с бизнесменам в Хмельницкой области сегодня, 3 июня.

Зеленский прокомментировал недавние протесты на границе с Венгрией, подчеркнув, что таким образом спецоперация нового главы Закарпатской облгосадминистрации по изобличению контрабандистов «сработала».

Он считает, что такого рода провокации будут периодически случаться следующие 2−3 года, цитируют президента украинские СМИ.

«Они (контрабандисты) будут «штормить» эту страну — так оно будет. Но если мы будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона — переживём это время, но покажем им, что не будет шанса (реализовать свои схемы)», — заявил президент.

Он отметил, что таким образом можно «поломать контрабандистам хребет».

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 20 мая Зеленский признал, что первые попытки остановить контрабанду при его президентстве потерпели крах. Он отметил, что бывший глава государственной таможни Максим Нефедов (уволенный в апреле) нормальный человек, «но на таможне берут взятки и едет контрабанда».

«Я ему (Нефедову) предлагал, давай изменим законодательство, давай на времена борьбы с контрабандой изменим законодательство… наши военные, СБУ, кого хочешь, отдельные отряды военные сделаем, которые зайдут на таможню и полностью остановят контрабанду. Нет, мы всё сделаем сами. Результат — минус десятки миллиардов гривен по году», — отметил Зеленский.