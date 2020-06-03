Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает применение закона, позволяющего применять армию для подавления беспорядков на территории США.

Об этом он сообщил 3 июня на пресс-конференции.

«Я не поддерживаю применение акта о восстаниях», — сказал Марк Эспер.

По его словам, такие меры могут применяться в крайнем случае и в самых экстренных и тяжелых ситуациях.

Напомним, в рамках закона 1807 года, известного под названием «акт о восстаниях», президент США уполномочен размещать военные контингенты на территории страны для подавления мятежей, угрожающих государству или гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах США продолжаются широкомасштабные погромы, массовые беспорядки и акции протеста, начавшиеся после убийства в Миннеаполисе офицером полиции чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

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