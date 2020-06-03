Луганск, , 18:10 — REGNUM Уровень боевой готовности Народной милиции ЛНР, подразделений МВД, а также медучреждений республики будет снижен, а режим повышенной боевой готовности отменён, заявил 3 июня глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что это решение обусловлено прекращением обстрелов со стороны украинских силовиков.

«Украина выполнила требования Луганской народной республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций. В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений народной милиции», — указано в официальном заявлении главы ЛНР, опубликованном 3 июня.

При этом он отметил, что власти ЛНР не заинтересованы в эскалации военного конфликта.

«Однако хочу сразу подчеркнуть — любая провокация или нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Украины будут восприняты адекватно: режим полной боевой готовности будет возобновлен, а агрессия со стороны вооруженных формирований Украины вызовет адекватную реакцию со стороны бойцов народной милиции», — добавил Леонид Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник пообещал президенту Украины Зеленскому «отодвинуть линию соприкосновения», если украинские каратели не прекратят обстрелы гражданской инфраструктуры республики.

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