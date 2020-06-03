Нови-Пазар, , 18:04 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич не намерен вмешиваться во внутреннюю кадровую политику России. Об этом он заявил 3 июня, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции городе Нови-Пазар.

Один из журналистов попросил Вучича прокомментировать информацию о том, что будущим директором «Россотрудничества» может быть назначен депутат Госдумы РФ и тележурналист Евгений Примаков.

«У нас с Россией истинные дружеские отношения, у меня очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Я горжусь тем фактом, что я первый серб после Николы Пашича, который получил орден Александра Невского, при этом из рук Владимира Путина. Я считаю, что это и является гарантией наших дружеских отношений. Но мне в голову не приходит вмешиваться каким-то образом в их внутреннюю кадровую политику», — передал телеканал «Пинк» ответ президента в прямом эфире.

Напомним, что ранее сербское издание «Блиц», которое известно неоднократными провокационными высказываниями в адрес России, опубликовало статью, в которой утверждается, что назначением Примакова на должность главы «Россотрудничества» Путин якобы посылает сигнал Вучичу о том, что недоволен его «слишком самостоятельной» внешней политикой.

В декабре 2019 года, накануне визита президента Вучича в Сочи это же издание сообщило, что Евгений Примаков в марте 2019 года после интервью с президентом Вучичем якобы предлагал сербскому лидеру сформировать техническое правительство с участием представителей оппозиции. Примечательно, что публикация в «Блице» появилась после передачи «Международная панорама», которую вёл Примаков и в которой обсуждался «шпионский скандал», который имел место осенью 2019 года, как раз в преддверии визита президента Сербии в Россию. Ранее «Блиц» опубликовал провокационное видео, на котором российский гражданин Георгий Клебан якобы передает пакет с деньгами отставному сербскому офицеру.

Сам Евгений Примаков опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» комментарий по поводу обвинений со стороны сербского издания.

«Читаю в сербской прессе много нового. Например, что я якобы склонял президента Вучича к созданию правительства с самыми непримиримыми оппозиционерами. И вообще вмешивался во внутренние дела Сербии (!). (…) Да я этих персонажей даже не знаю никого. Но одно даже приятно: оказывается, «Международное обозрение» внимательно в Белграде смотрят. И вот так вот реагируют, ну как могут. Люди неравнодушные. Спасибо за внимание», — написал российский депутат и тележурналист.