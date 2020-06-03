Москва, , 17:52 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит перспективы развития внутреннего туризма.

«Конечно, надо развивать параллельно наш внутренний туризм, помогать туристической отрасли, создавать условия для того, чтобы в нашей огромной стране была возможность отдыхать, причём, чтобы это были доступные цены, чтобы качество услуг было высоким», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, по его мнению, параллельно следует делать всё для того, чтобы защитить здоровье граждан, если человек захочет выезжать в другую страну.

Володин обратил внимание на то, что ряд стран «открываются» после пандемии, приглашают туристов.

«По понятной причине приглашают многие страны: и Турция, и Испания, и Италия. Их бюджеты сильно зависят от количества туристов, и понятно, что для них крайне важно поддержать свою экономику. Но нам надо в первую очередь думать о здоровье наших граждан», — уверен спикер Госдумы.

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