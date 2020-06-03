Вашингтон, 3 июня 2020, 17:47 — REGNUM Ядерный договор с Россией нужен Соединённым Штатам, заявил 3 июня американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox.
Глава США пояснил, что считает угрозу ядерной войны главной проблемой планеты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, при Трампе существующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) о ядерном оружии рискует прекратить своё существование.
Именно при Трампе Штаты затягивают с продлением договора, причём американские власти аргументируют это мнимыми нарушениями СНВ-3 со стороны России.
Читайте ранее в этом сюжете: В Конгресс США внесли законопроект о «немедленном продлении» ДСНВ