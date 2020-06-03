Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Ядерный договор с Россией нужен Соединённым Штатам, заявил 3 июня американский президент Дональд Трамп, передаёт Fox.

Трамп «Хочу ядерного пакта, безопасного атома».

Глава США пояснил, что считает угрозу ядерной войны главной проблемой планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при Трампе существующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) о ядерном оружии рискует прекратить своё существование.

Именно при Трампе Штаты затягивают с продлением договора, причём американские власти аргументируют это мнимыми нарушениями СНВ-3 со стороны России.

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