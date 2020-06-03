Москва, , 17:46 — REGNUM В пандемию коронавируса система здравоохранения показала себя с положительной стороны, стандарты оказания медпомощи выше, чем в других странах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».

«Совершенно однозначно можно сказать, что в этой непростой ситуации у нас система здравоохранения показала себя с положительной стороны», — сказал Володин.

Он также уверен, что работа системы здравоохранения будет проанализирована в целом, и будут приняты решения по исправлению ряда моментов.

«Система не идеальна, но она показала свою эффективность, потому что совершенствовать ее нужно, и мы об этом говорим, но вместе с этим также надо подчеркнуть, что она лучше и она более устойчива к таким вызовам, чем в других странах», — подчеркнул парламентарий, сравнив ее с здравоохранением в Европе и США.

Спикер Госдумы также напомнил, что Госдума приняла поправки в Конституцию.

«Приняты Государственной думой поправки в Конституцию, где одна из основополагающих норм — это право на доступное и качественное здравоохранение, на медицину, на услуги. Это говорит о том, что мы эти стандарты для себя поднимаем ещё выше», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Основной закон.

Читайте развитие сюжета: Госдуме предстоит принять более 50 законов после плебисцита