Рига, , 17:46 — REGNUM Заключение государственной инспекции здравоохранения Латвии содержит рекомендации не проводить сложные медицинские операции в небольших и районных клиниках. Об этом сообщила глава минздрава Латвии Илзе Винкеле в интервью журналистам информационной программы «Панорама» Латвийского телевидения.

«Часть больниц наследие прошлого, когда демографическая ситуация в Латвии была иной. Это наследие советского времени, а тогда количество медиков, структура здравоохранения, плотность жителей тоже были другими», — сказала Винкеле.

По ее словам, инспекция по здравоохранению в своём заключении, подготовленном для правительства страны, обращает внимание на то, что содержание пациента в крупных медицинских центрах 4-го уровня обходится в 90 евро в сутки, а в небольших районных больницах 2-го уровня в 266 евро.

Она не исключила, что разделение больниц в Латвии по системе уровней и ограничение их компетенций может произойти уже с 1 января 2021 года.