Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Полёты в США могут запретить американские власти самолётам китайских авиакомпаний с 16 июня, сообщает 3 июня Reuters.

Этой информацией с агентством поделились источники в американской администрации. Заявление из Вашингтона на тему запрета ожидается сегодня, 3 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая американский минтранс обвинил Пекин в создании препятствий полётам самолётов компаний из США.

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