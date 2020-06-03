Ново-Огарево, Московская область, , 17:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 3 июня провёл совещание о принимаемых мерах по ликвидации крупного разлива дизельного топлива в Норильске (Красноярский край).

С докладом выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Доклад закончен», — сказал он, отчитавшись о ситуации.

«А что доклад-то… И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — ответил Владимир Путин Уссу.

Президент спросил, кто является собственником резервуара, откуда вылилось топливо. После ответа губернатора глава государства обратился к гендиректору АО «НТЭК» Сергею Липину:

«Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло? И почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?»

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Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в Норильске произошло ещё 29 мая. В результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске вылилось большое количество дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Власти Красноярского края назвали ситуацию серьёзной. Указанная ёмкость рассчитана на 30 тысяч кубометров дизельного топлива. В ней было 21 тысяча 161 тонна топлива, фактически всё оно вылилось. По предварительным данным, речь может идти об ущербе, который, возможно, исчисляется десятками миллиардов рублей.

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После ЧП было возбуждено уголовное дело о порче земли.

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