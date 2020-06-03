Рига, , 17:31 — REGNUM С 3 июня вступает в силу решение правительства Латвии об отмене требования обязательного ответственного поведения в течение 14 дней по возращению из-за границы в отношении жителей 24-х стран Европейского союза. Об этом, как пишет портал Lsm. lv, сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

«Для нашей экономики это очень хорошая новость. Пространство прибалтийских стран расширено до общеевропейского», — сказал он.

Напомним, решение правительства Латвии принято на основание рекомендаций Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC). Власти Латвии сочли возможным снять ограничения для всех пребывающих из стран, где выявляемый порог заболеваемости COVID-19 не превышает 15 человек на 100 000 населения. Этому критерию в данный момент соответствуют Литва, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Италия, Дания, Польша, Румыния, Франция, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия, Болгария, Венгрия, Норвегия, Швейцария, Кипр, Греция, Исландия, Словакия, Хорватия, Словения и Лихтенштейн. Требования обязательного ответственного поведения сохраняются в отношении жителей Швеции, Великобритании, Португалии, Мальты, Бельгии, Ирландии и Испании.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.