Ново-Огарево, Московская область, , 17:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит Югру. Глава государства принял приглашение губернатора региона Натальи Комаровой.

Глава автономного округа отметила, что югорчане приглашают главу государства в регион и даже сформировали для этой поездки повестку. В ней, в частности, вопросы формирования в малых городах России комфортной городской среды, а также обеспечения компаниями-недропользователями экологической безопасности.

«Спасибо за приглашение! Обязательно им воспользуюсь. Конечно, приеду!» — ответил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент поддержал выдвижение Комаровой в губернаторы Югры. Выборы пройдут в сентябре 2020 года. Напомним, в ХМАО губернатора выбирает окружная дума.