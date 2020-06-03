Рига, , 17:08 — REGNUM Минобороны Латвии подготовило на рассмотрение правительства страны и Сейма (парламента) проект решения о возможном участии военных (после 11-летнего перерыва) в международной операции KFOR в самопровозглашенном Косово. Об этом 3 июня пишет портал Diena.lv.

Журналисты отмечают, что если решение будет принято это станет самой крупной, в смысле численности, для национальных вооружённых сил (НВС) Латвии международной операцией.

В данный момент в составе военной миссии KFOR в Косово находятся 3600 военнослужащих из 19 стран НАТО и ещё восьми государств. В подготовленном минобороны Латвии проекте указывается, что возобновление Латвией своего участия в военной миссии KFOR будет высоко оценено главным союзником страны США, а также будет способствовать активизации переговоров о вступлении Косово в ЕС. В минобороны Латвии считают, что это положительно скажется на внутренней и внешней безопасности ЕС.

Ожидается, что общий состав латвийского контингента не превысит 160 солдат. Их главными задачами станут патрулирование, боевая выучка, а также выполнение задач по быстрому реагированию.

Напомним, в настоящий момент латвийские военнослужащие принимают участие в пяти международных военных операциях. Самый большой контингент, в количестве 43 солдат, находится в Афганистане.