Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов не считает городское правительство, запретившее гражданам появляться в общественных местах и транспорте без масок и перчаток, обязанным предоставить горожанам эти средства индивидуальной защиты. Об этом говориться в ответе градоначальника на депутатский запрос «яблочника» Бориса Вишневского.

Продажа масок и перчаток в автоматах в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

В своем запросе депутат Заксобрания Петербурга требовал маски и перчатки раздавать бесплатно, ссылаясь на постановление правительства РФ №417 от 2 апреля 2020 года о правилах поведения при режиме повышенной готовности, где говорится, что «граждане обязаны использовать имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов РФ, органами МСУ и организациями».

В своем ответе Беглов также процитировал эту позицию. Однако ниже добавил, что «при этом в подпункте «в» пункта 3 Правил обязанность органов исполнительной власти субъектов РФ предоставлять гражданам средства коллективной и индивидуальной защиты прямо не предусмотрена».

Вишневский назвал этот пассаж «феерическим». «Ответ в стиле: куры передохли, Сидоров сидит под следствием, высылайте деньги на самогонный аппарат», — высказался депутат, вольно процитировав киноэпизод с участием Аркадия Райкина.

Еще в ответе губернатор указал, что, согласно постановлению уже петербургского правительства №121 организации обязаны обеспечивать масками своих сотрудников, а пенсионерам и малоимущим Смольный из бюджета перевел на средства защиты по 800 рублей. Вишневский заметил, что этих денег хватит на 20 комплектов масок и перчаток по текущим рыночным ценам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге масок много, но не все они полезны

Напомним, до 1 июня петербуржцы обязаны были носить средства защиты даже на улице. С 1 июня это превратилось в рекомендацию, но по-прежнему запрещено появляться без маски и перчаток в общественных местах, магазинах, организациях в транспорте и на кладбищах.

В суды Петербурга было подано несколько исков к правительству и Беглову от граждан, которые оспаривают эту обязанность и требуют при ее сохранении раздавать маски и перчатки бесплатно, ссылаясь на то же постановление правительства РФ №417.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов разъяснил, почему маски и перчатки не раздают бесплатно