Москва, , 17:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Югры Натальи Комаровой возглавить регион в третий раз. Об этом он заявил во время рабочей встречи.

Комарова отметила, что готова и дальше возглавлять Югру, если президент даст своё согласие. Владимир Путин отметил, что регион под её руководством развивается очень успешно. Показатели впечатляют. Численность постоянного населения растёт, а уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

«Всё это в целом даёт вам основание претендовать на избрание в следующий раз. Могу пожелать только вам успехов», — сказал Путин.

Отметим, Комарова возглавляет Югру с 2010 года.