Москва, , 16:55 — REGNUM Мэру Москвы Сергею Собянину действительно могут быть предъявлены претензии, но не из-за того, что он ущемил чьи-то права и свободы, а из-за того, что недостаточно жёстко обеспечивал действия силовых структур и соблюдение режима самоизоляции. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Сергей Черняховский. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр России поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.

«Что было реальной проблемой? То, что самоизоляция не выполнялась полностью, — сказал Черняховский. — Если бы она выполнялась полностью (как в Китае), то в Москве с пандемией закончили бы уже к 20-м числам апреля. В целом же анализу в этой ситуации должны подлежать три вещи. Первое — это ситуация с саботажем банков, которые старались не исполнять указания президента о кредитных каникулах и выдаче кредитов. Второе — деятельность исполнительных структур. История с выплатами врачам — самый яркий пример. И третье, это крайне слабая работа правоохранительных органов, несоблюдение режимов, болтающиеся по городу кучки пивной молодёжи. Показывали золотых стритрейсеров, которые не обращали внимания на полицию. Иными словами, полиция должна вести себя, как в Америке».

Как подчеркнул Черняховский, задача полиции — это обеспечение принуждения к выполнению закона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Георгий Фёдоров заявил корреспонденту ИА REGNUM, что если власти РФ действительно проверят, насколько распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, которые он отдавал во время пандемии, соответствовали букве закона, то это будет позитивным явлением.

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