Москва, 3 июня 2020, 16:55 — REGNUM Мэру Москвы Сергею Собянину действительно могут быть предъявлены претензии, но не из-за того, что он ущемил чьи-то права и свободы, а из-за того, что недостаточно жёстко обеспечивал действия силовых структур и соблюдение режима самоизоляции. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Сергей Черняховский. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр России поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.
Как подчеркнул Черняховский, задача полиции — это обеспечение принуждения к выполнению закона.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Георгий Фёдоров заявил корреспонденту ИА REGNUM, что если власти РФ действительно проверят, насколько распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, которые он отдавал во время пандемии, соответствовали букве закона, то это будет позитивным явлением.
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