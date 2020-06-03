Лондон, , 16:44 — REGNUM Непростительным назвал полицейский произвол, в результате которого в США 25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд, британский премьер-министр Борис Джонсон, передаёт 3 июня NDTV.

Джонсон дал первый публичный комментарий по поводу гибели в Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), выступив в британском парламенте сегодня, 3 июня.

«Я думаю, что то, что произошло в Соединённых Штатах, было ужасно, непростительно, — сказал Джонсон. — Мы все видели это на своих экранах, и я прекрасно понимаю людей, которые начали протестовать против такого».

При этом британский премьер-министр добавил, что протестовать следует в рамках закона.

Джонсон, как отмечается, ушёл от вопроса, обсуждал ли он эту проблему с американским президентом Дональдом Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начавшиеся 26 мая в США протесты из-за гибели Флойда аукнулись и в Великобритании. Британцы устроили акции протеста 31 мая в Лондоне, в том числе возле посольства США и в Гайд-парке.

Были арестованы десятки человек: известно, что десять из них оштрафовали из-за нарушения карантинных мер. Также протесты зафиксированы в городах Ливерпуле и Манчестере.

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