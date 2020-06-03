Киев, , 16:40 — REGNUM Многие депутаты Верховной рады Украины имеют вопросы к министру внутренних дел Арсену Авакову, поэтому его пригласили на час вопросов к правительству на пятницу, 5 июня.

Об этом журналистам сегодня, 3 июня, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

В тоже время Арахамия не стал комментировать перспективы отставки Авакова, но отметил, что «одиночные кадровые вопросы и ротации в правительстве можно точно ждать».

Вариант отставки правительства Шмыгаля в целом в настоящий момент большинством не рассматривается, добавил глава фракции монобольшинства.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос возможной отставки Авакова стал одним из главных в ходе заседания Рады 2 июня. В частности, депутатов призвали действовать, «пока на Украине не случился свой Миннеаполис». Формально предложение об отставке главы МВД внесла фракция «Голос», однако к вечеру 2 июня под инициативой подписались лишь около 50 депутатов (при 226 необходимых), большинство из которых представляют «Слугу народа».