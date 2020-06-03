Киев, , 16:32 — REGNUM Последнее время украинские «патриоты», «как дурни со ступой», носятся с Будапештским меморандумом, заявил сегодня, 3 июня, украинский политолог Сергей Белашко, комментируя актуальные политические процессы.

«По мнению «патриотов», эта давно забытая «напоминалка» обладает чудодейственными свойствами, которые позволят Украине вернуть Крым и Донбасс, взыскав с агрессора и оккупанта триллионы репараций», — заявил эксперт.

На самом деле, по мнению Белашко, по юридической силе этот «эпохальный документ» примерно равен обещаниям не расширять НАТО после объединения Германии, которые дали Михаилу Горбачёву.

«А по влиянию на неокрепшие умы Будапештский меморандум вполне сравним с легендарным золотым запасом гетмана Полуботка, который якобы дожидался в Банке Лондона, когда Украина станет независимой, чтобы пролиться «золотым дождём» на молодую европейскую демократию», — иронизирует политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в одном из интервью вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что возвращение к рамкам Будапештского меморандума для Украины было бы «шагом в правильном направлении».

В ответ эксперты заявили, что Украина в своих рефлексиях традиционно опаздывает на десятилетия и очевидно, что ни США, ни Великобритании не нужны украинские проблемы.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украине в связи с присоединением ее к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией.