Ашхабад, , 16:29 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об освобождении Расула Бабаева от должности директор канала «Спорт» туркменского телевидения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бабаев уволен с формулировкой «за серьезные недостатки, допущенные в работе». За какие именно, в аппарате президента не уточняют.

Также стало известно о том, что временное исполнение обязанностей руководителя спортивного телеканала возложено на его главного редактора Аннамырата Гелдиева.

Напомним, что Расул Бабаев занимал должность директора канала «Спорт» национального телевидения Туркмении с апреля 2017 года.