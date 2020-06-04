Стокгольм, , 09:08 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл дал понять, что властям страны следовало бы сделать больше для борьбы с коронавирусной инфекцией. Данным комментарием Тегнелл, возможно, сам того не подозревая, спровоцировал массу ответных реакций. Его слова уже прокомментировала ответственный министр шведского здравоохранения. В свою очередь, лидер парламентской партии Христианских демократов Эбба Буш заявила, что правительство просто «провалилось». Об этом 3 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В беседе с журналистами Sveriges Radio эпидемиолог Тегнелл заявил:

«Если мы столкнемся с этой же болезнью, имея в виду, что мы знаем о ней сегодня, то я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир».

Министр социального обеспечения и здравоохранения Швеции Лена Халленгрен в ответ заявила, что Тегнелл сам пока не предложил никаких мер со своей стороны, поэтому она не понимает, «что можно было сделать еще». Однако с ней, очевидно, не согласна лидер Христианских демократов Эмма Буш, которая считает, что такое заявление ответственного государственного эпидемиолога Швеции уже служит поводом для серьезного разбирательства касательно действий правительства, контролируемого Социал-демократами, в период пандемии.

«Когда он (прим.: эпидемиолог Тегнелл) говорит, что Швеция, исходя из других возможных развитий событий, «окажется на полпути», это ясно означает, что многие — возможно, тысячи — людей погибли без того, чтобы правительство сделало все возможное, чтобы предотвратить это», — заявила парламентарий.