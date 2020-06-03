Киев, , 16:05 — REGNUM На покупку вышитых крестьянских рубах, подаренных мировым лидерам от имени президента Украины Владимира Зеленского, было потрачено 28,8 тысяч гривен или около 1,1 тыс., рассказали в офисе президента Украины, сообщил канал «24».

По данным источника, вышиванки купили в Решетиловской мастерской художественных промыслов «Соломия». Стоимость одной рубахи колеблется от 1350 до 6 тыс. гривен (от $50 до $223).

Подарки направили лидерам США, Германии, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.

Напомним, 21 мая на Украине отметили так называемый «День вышиванки». В рассылке вышитых рубах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и его жена.

Читайте ранее в этом сюжете: Чета Зеленских разослала мировым лидерам вышитые рубахи