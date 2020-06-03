Приштина, , 18:28 — REGNUM Глава парламентской фракции партии экс-премьер-министра Косово Альбина Курти «Движение за самоопределение» Реджеп Селими 3 июня заявил, что новое правительство Косово, получившее сегодня поддержку парламента, будет служить президенту Косово Хашиму Тачи, а не народу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, депутат от «Самоопределения» Фиторе Пацолли заявила, что правительство Авдуллы Хоти не будет функционировать как правительства, а будет лишь ширмой для авторитарной системы, во главе которой встанет президент Хашим Тачи.

В «Самоопределении» подчеркивают решимость протестовать против нового правительства мирными средствами — в парламенте и на площадях. В настоящее время идет сбор голосов в поддержку петиции о проведении досрочных парламентских выборов в Косово.

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