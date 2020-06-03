Москва, , 15:36 — REGNUM Единовременные выплаты на ребенка защищены от списания долгов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы внесли в законодательство поправку, которая запрещает списание этих единовременных выплат кредитными организациями за долги», — напомнил Исаев.

С 1 июня началось перечисление единовременных выплат по 10 тыс. рублей на детей, которым в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Для получения выплат родителям достаточно подать заявление на сайте «Госуслуги» до 1 октября. Мера введена президентом РФ для поддержки семей с детьми на фоне кризиса из-за коронавируса.

«Мы отмечаем достаточно высокую эффективность работы правительства по перечислению единовременных выплат семьям с детьми», — отметил парламентарий.

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