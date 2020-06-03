Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Неверная экономическая политика правительства Грузии привела к росту цен на продукты в стране. Это заявление перед журналистами 3 июня сделал лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Лидер «Европейской Грузии» отметил, что его партия ранее предлагала меры по преодолению экономического кризиса, вызванного вспышкой коронавируса. Он заявил, что властям говорили о необходимости снизить налоги, включая акцизы, а также больше денег выделить для социальных выплат пострадавшим категориям населения.

«Правительство выбрало абсолютно неправильный путь. Мы получили подорожавшие продукты, подорожавшую жизнь, незащищенное население и экономику в долгах», — сказал Бакрадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная статистическая служба опубликовала данные, насколько выросли цены на продукты. Больше всего — на 47% — подорожали фрукты. Молочная продукция стала дороже на 24,6%, рыба — на 17%, а мясо — на 13%.

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