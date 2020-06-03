Москва, , 15:34 — REGNUM Участие российского президента Владимира Путина в виртуальном саммите, посвящённом разработке вакцины от коронавируса, не предполагается. Об этом сообщил 3 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, принял ли Путин соответствующее приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Песков ответил, что участия России на высшем уровне не ожидается.

Он добавил, что обратиться с таким вопросом стоит в Министерство здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня британское правительство проведёт виртуальное мероприятия под названием Global Vaccine Summit 2020, направленное на мобилизацию ресурсов разных стран для создания доступной вакцины от коронавирусной инфекции. Джонсон направил приглашение на саммит Владимиру Путину.

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