Киев, , 15:20 — REGNUM Идея властей Украины привлечь к переговорам по Донбассу «знаковые фигуры» из числа переселенцев ни к чему не приведет, она только отвлекает внимание от выполнения Минских соглашений, заявил сегодня, 3 июня, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Свое мнение оппозиционный политик высказал журналистам на брифинге в кулуарах Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что в Минских соглашениях по урегулированию ситуации в Донбассе нет того, чего хочет сегодня украинская власть.

«В том числе и господин Ермак (глава офиса президент Зеленского), который излагает подобную идею, что переселенцы — представители Донбасса, живущие в Киеве, то есть на контролируемой территории, — будут представлять Донбасс с той стороны. Во-первых, на это не согласятся представители Донецка и Луганска. Их неоднократные заявления говорят о том, что это является неприемлемым», — объяснил политик.

Кроме того, напомнил Медведчук, в Минских соглашениях нет ничего, что могло бы толковаться в пользу подобной идеи.

«Хотя бы потому, что все Минские соглашения (а их было три — Минский меморандум 2014 года, протокол 2019-го и Минские соглашения от 12 февраля 2015 года) с той стороны подписывались теми, кто являлся руководителями непризнанных территориальных объединений. Поэтому если те стороны на это не пойдут, то, естественно, никто другой представлять интересы Донбасса не будет. Эту идею я отношу к числу тех, которые отвлекают внимание от выполнения Минских соглашений», — отметил парламентарий.

Один из лидеров оппозиции уверен, что привлечения переселенцев к переговорному процессу по Донбассу не произойдет.

«Думаю, этого не будет. По тем причинам, что я перечислил. Даже если переселенцы, или, как упоминают о них представители власти, «знаковые фигуры с Донбасса», будут выступать как переговорщики со стороны неконтролируемых территорий, то договоренности никто не сможет реализовать. Потому что реализовывать их надо через тех, кто реально управляет там, кто реально может принимать решения, а значит, реально с этими людьми можно договориться о мире», — заявил Виктор Медведчук.

Политик заверил, что позиция его фракции, ОПЗЖ, по Донбассу и мирному урегулированию остается прежней.

«Надо выполнять Минские соглашения, надо вести прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, по поводу чего категорически отрицательно высказывается сегодняшняя киевская власть. Это — стратегическая ошибка, и это означает, что вопрос не будет доведен до завершения. То есть мирного урегулирования как такового не будет, и причина заключается в том, что нет политической воли к миру. А есть поиск путей, которые ни к чему не приведут», — подытожил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова представить группу представителей Донбасса на переговорах в Минске из числа украинских граждан — «внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований».

2 июня украинская делегация во главе Ермаком посетила Берлин для обсуждения, в частности, ситуации в Донбассе. Сам глава офиса президента объявил по итогам визита, что немецкие партнеры «с одобрением» восприняли идею переформатирования контактной группы. По словам Ермака, украинская делегация услышала «безоговорочную поддержку».