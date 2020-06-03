Ашхабад, , 15:20 — REGNUM Руководство Международного союза велосипедистов приняло решение наградить президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова за «неоценимый вклад в развитие мирового велоспорта», передают туркменские СМИ.

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По словам президента союза Давида Лаппартьена, присвоение награды приурочено к Всемирному дню велосипеда, и он был бы рад лично вручить ее туркменскому лидеру, но пока такой возможности нет из-за пандемии коронавируса.

Он также отметил, что за последние 13 лет никто не был удостоен этой награды.

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