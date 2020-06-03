Стокгольм, , 16:13 — REGNUM В настоящее время правительство Швеции оказывает давление на иностранных дипломатов, чтобы исправить ухудшающийся имидж страны на международной арене в связи с пандемией коронавируса. Об этом 3 июня со ссылкой Aftonbladet сообщила шведская газета Fria Tider.

Еще до всякой пандемии коронавируса имидж Швеции стал настоящим объектом внимания и нередко критики в связи с ежедневными сообщениями в международных СМИ о неконтролируемом насилии иммигрантов в стране. Теперь к миграционной ситуации в Швеции прибавилась усиленное внимание журналистов изданий со всего мира, которые выпускают материалы о степени распространения коронавируса и количестве скончавшихся шведов в результате их заболевания COVID-19.

Правительство Швеции не может не реагировать на ситуацию. В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Анн Линде обратилась ко всем иностранным послам, находящимся в Швеции, с просьбой информировать свои правительства о действительном положении дел в Швеции.

«Как послы в Швеции, вы должны сыграть важную роль в информировании ваших столиц о нынешней ситуации», — заявила Линде в своем выступлении.

Министр также подчеркнула, что не существует никакой стратегии Швеции по достижению «стадного иммунитета». Линде заявила, что принимаемые сегодня меры должны быть «сбалансированными и недискриминационными». Журналисты обращают внимание, что заявление министра, очевидно, было нацелено на тот факт, что несколько стран, которые теперь открывают свои границы, решили исключить Швецию из списка стран, с которыми постепенно восстанавливается международное сообщение.