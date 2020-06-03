Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM Заявления о «китайской экспансии» в Туркестан не соответствуют реальному положению дел. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, развитие экономического и инвестиционного сотрудничества между Китаем и странами Туркестана носит взаимовыгодный характер. Глава государства также отметил важность сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и пути».

Токаев отметил, что сухопутный компонент проекта невозможен без Казахстана и других стран Туркестана, которые связывают КНР с Евросоюзом. Президент добавил, что Китай остается для Казахстана «долговечным стратегическим партнером».

Напомним, по итогам 2019 год товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $14,4 млрд, что на 23,4% больше, чем в 2018 году.

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