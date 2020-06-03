Киев, , 14:58 — REGNUM У Михаила Саакашвили, лишь недавно назначенного на официальную должность в украинской власти, уже «сдали нервы», сообщил 3 июня украинский политик, экс-депутат Рады, работавший в парламенте прошлого созыва Борислав Береза.

Береза, в частности, опубликовал фрагмент видеоконференции Саакашвили, в ходе которой ему задали вопрос о том, когда же можно будет увидеть «конкретные дела» в отношении реформ политика. В ответ экс-президент Грузии заявил, что ему надоели подобные упреки и предложил украинцам самим что-то делать для изменений в стране. Также он «послал к черту» всех, кто негативно настроен в его отношении и требует конкретных результатов «через неделю».

«Возникает вопрос, а зачем он тогда нужен… если все его действия на посту руководителя Национального совета реформ состоят в том, что он ее просто переименовал орган в «Офис простых решений и результатов». Согласен, что это самое простое решение и еще более простой результат. Но, видимо, Саакашвили посчитал, что украинцы не оценили его мощную реформу по переименованию, с которой он начал», — саркастически комментирует Береза, добавляя, что по его личному мнению, одиозный политик вполне «гармонично» вписался в команду Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 7 мая. До этого предполагалось, что экс-президент Грузии может стать вице-премьером по реформам, однако за такое назначение голосов в Верховной раде не нашлось.