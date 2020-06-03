Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария не покинул свой пост. Такое заявление 3 июня сделал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Некоторые СМИ в Грузии начали распространять информацию, будто Гахария подал в отставку. Журналисты попросили это прокомментировать главу грузинской столицы.

«Это ложь, неверная информация», — ответил Каладзе.

Стоит отметить, что сообщения о скорой отставке Гахарии распространяют представители оппозиционных партий. По их версии, он уйдет, чтобы возглавить новую партию, которая заявит себя, как оппозиционную, но будет подконтрольна властям.

В конце мая Гахария, выступая в парламенте, заявил, что оппозиция в стране некомпетентна, и страна заслуживает «немного лучшей и более компетентной оппозиции».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Грузии нарушила закон третий раз – «Независимые депутаты»