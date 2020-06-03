Пекин, , 15:02 — REGNUM Властям Великобритании нужно прекратить вмешиваться в дела Гонконга, это грозит им неприятными последствиями. Об этом заявил 3 июня представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

Дипломат призвал британскую сторону «отойти от края пропасти», отказаться от менталитета времен «холодной войны» и колониального мышления. Лондону стоит уважать тот факт, что Гонконг принадлежит Китаю, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Китаю необходимо соблюдать международное право в отношении Гонконга, который ранее был британской колонией, и избежать нарушения автономных прав его жителей. Слова Рааба относились к закону о национальной безопасности Гонконга, который власти Китая решили принять после массовых протестов в регионе.

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