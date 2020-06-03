Киев, , 14:45 — REGNUM Правительство Украины предлагает Верховной раде утвердить ряд кадровых решений для исполнительной власти, в частности, назначить двух министров и нового вице-премьер-министра.

Соответствующее представление в парламент сегодня, 3 июня, внес премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутатам Рады предлагается назначить Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Романа Абрамовского — министром защиты окружающей среды и природных ресурсов и, соответственно, Александра Ткаченко — министром культуры и информационной политики.

Отметим, что если два министерские поста в настоящий момент вакантны, но вице-премьер-министра по «евроинтеграции» будет менять — сейчас этот пост занимает Вадим Пристайко.

Сейчас кадровую инициативу правительства рассмотрят профильные комитеты, которые должны предоставить свое заключение уже завтра, 4 июня. Соответственно, в этот же день может состояться и голосование в сессионном зале.

ИА REGNUM напоминает, что нынешнее правительство Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта в сильно усеченном составе и некоторые посты в кабмине остаются вакантными и по сей день, а на некоторые должны в обход Рады назначены и.о. глав ведомств.