Подгорица, , 14:44 — REGNUM Министр обороны Черногории Предраг Бошкович отвечая на вопрос оппозиционных депутатов парламента, сообщил, что в армии Черногории есть представители всех наций, а сербов более — 20 процентов.

«Главный сотрудник генштаба, отвечающий за укомплектование штата — серб из Требинье (город в Республике Сербской, БиГ), бывший командующий военно-воздушными силами, который отправляется в составе миссии в Брюссель — серб из Крагуеваца (город в Сербии), командир крупнейшего корабля — это серб из Воеводины», — сообщил Бошкович.

Бошкович отметил, что самое главное не национальность, а то, как эти люди относятся к своей стране. «Стране, которую готовы защищать, и умереть за нее», — отметил Бошкович.

Он утверждает, что в армии Черногории никогда не будет проводиться дифференциация по религиозному и национальным признакам.

Глава минобороны также сказал, что в середине февраля 2020 года он вернул медаль, врученную ему Сербской православной церковью.